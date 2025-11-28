Ένα εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel, όταν ένας ανάποδος κεραυνός φώτισε τον ουρανό πάνω από τον Υμηττό.

Το σπάνιο ηλεκτρικό φαινόμενο, γνωστό με την ονομασία «upward lightning», απαθανάτισε με την κάμερά του ο Θάνος Μανώλης, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στο Forecast Weather Greece.

Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν κεραυνό που «ξεκινά» από ένα ψηλό αντικείμενο και κατευθύνεται προς τα σύννεφα, σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς ή αστραπές που «κατεβαίνουν» στη Γη. Συμβαίνει όταν μια κοντινή αστραπή αλλάζει το ηλεκτρικό πεδίο και ενεργοποιεί την εκκένωση από την κορυφή πύργων, κτηρίων ή κορυφές βουνών.