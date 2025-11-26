Γιορτινή ατμόσφαιρα επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς βίντεο που κάνουν τον γύρο του TikTok δείχνουν οδηγούς να στολίζουν… όχι τα σπίτια τους, αλλά τα αυτοκίνητά τους.

Σε πλάνα από την κίνηση στο κέντρο της πόλης, δύο οχήματα εμφανίζονται «ντυμένα» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μετατρέποντας την καθημερινή διαδρομή τους σε μια φωτεινή, εορταστική παρέλαση.

Οι περαστικοί εντυπωσιάζονται και σπεύδουν να απαθανατίσουν το θέαμα, ενώ στα social media επικρατεί ενθουσιασμός, έκπληξη αλλά και χιούμορ για τον πρωτότυπο… κινητό στολισμό.