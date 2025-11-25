Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι έρχεται να γεμίσει τις καρδιές των τυχερών που θα παρευρεθούν με ρυθμό, χαρά και παράδοση! Μια βραδιά όπου ο ήχος των οργάνων, οι γνώριμες μελωδίες και τα βήματα των παραδοσιακών χορών θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, καλώντας μας να αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα και να μπούμε σε έναν κύκλο γιορτής, συντροφικότητας και κεφιού!

Είναι μια ευκαιρία για τραγούδι, χορό, γνωριμίες και για να δημιουργηθεί μια μεγάλη, ζεστή παρέα—όπως μόνο ένα ελληνικό γλέντι μπορεί να δημιουργήσει.

Με καλή διάθεση ως μοναδική «απαραίτητη προϋπόθεση», η μουσική θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα σε μια ξεχωριστή βραδιά που τιμά την ελληνική παράδοση και υπενθυμίζει πόσο όμορφο είναι να γιορτάζει ο κόσμος μαζί.

Το γλέντι διοργανώνεται από τον σύλλογο ΟΙ ΔΌΛΟΠΕΣ και θα πραγματοποιηθεί στο Αρχοντικό Hall (Πάρνηθος 399, Αχαρνές) το Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Ώρα προσέλευσης: 21:00.

Προμηθευθείτε έγκαιρα τις προσκλήσεις σας. Επικοινωνήστε για κρατήσεις στα τηλ. 6977263959 & 6972242434. Τιμή πρόσκλησης: 27 ευρώ.