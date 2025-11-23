Τις πληγές της από την κακοκαιρία μετρά η Δυτική Ελλάδα. Ειδικό κλιμάκιο μεταβαίνει στην Κέρκυρα για καταγραφή των ζημιών ενώ κυρίως στην Ήπειρο υπάρχουν πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και λασπόνερα,

Στην Κέρκυρα, παρά το γεγονός ότι γίνεται κάποια προσπάθεια αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς ο καιρός ανοίγει για λίγο και στη συνέχεια επανέρχονται οι βροχές. Το βράδυ σημειώθηκε και πάλι αρκετή βροχόπτωση, όχι τόσο έντονη όσο τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετή ώστε να διατηρεί το έδαφος μουσκεμένο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.

Ασταθές το έδαφος

Μετά την κακοκαιρία και εξαιτίας των πολλών νερών το έδαφος παραμένει ασταθές.

Σε σπίτια που βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία, το υπέδαφος έχει διαβρωθεί, δημιουργώντας κινδύνους. Στο χωριό Καρουσάδες, κατολίσθηση προκάλεσε προβλήματα, φέρνοντας λάσπες και φερτά υλικά στα σπίτια.

Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα, το νερό μπήκε σε σπίτια και επιχειρήσεις και κατέστρεψε συσκευές και έπιπλα. Ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρή ζημιά και είναι μη προσβάσιμος. Αυτοψία τεχνικών κλιμακίων του Δήμου Β. Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Υπ. Κλιματικής Κρίσης θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα, προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση των ζημιών και να αρχίσουν οι αποζημιώσεις αλλά και οι επισκευές στις δημόσιες υποδομές.

Τεχνικά κλιμάκια στην Κέρκυρα

Από αύριο, Δευτέρα 23/11 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσουν τα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, προκειμένου να καταγράψουν κάθε ζημιά που έχει γίνει για να μπορέσει να αρχίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η διαδικασία αποζημιώσεων αλλά και επισκευής όσων δημόσιων υποδομών έχουν καταστραφεί.