Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένα 17χρονο κορίτσι μετά από επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, κοντά στο αρχαίο θέατρο, καθώς το θύμα της επίθεσης πήγαινε στο σχολείο.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σε σώμα και κεφάλι, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.

Οι δημοτική αρχή μετά την επίθεση εντόπισε και εγκλώβισε σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης με τραύματα στα πόδια.