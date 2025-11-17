Ένα από τα ιστορικά πρόσωπα του Πολυτεχνείου, η Μέλπω Λεκατσά, μίλησε για τις ιστορικές στιγμές του 1973, τονίζοντας πως «είμαι γεμάτη σαν άνθρωπος, γιατί ήμουν ένας κρίκος αυτής της εξέγερσης».

Η Μέλπω Λεκατσά, που ήταν στο τρίτο έτος της Φαρμακευτικής, δήλωσε επίσης πως «επί 20 χρόνια δεν είχα μιλήσει δημόσια. Ήθελα να τα βρω με τον εαυτό μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δεις τους νεκρούς και να αγγίξεις το αίμα τους», ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η κ. Λεκατσά αμέσως μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη, φυλακίστηκε και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια.

Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία της για το περιστατικό με τον δεσμοφύλακα ο οποίος την είχε βασανίσει και πέρασε την πόρτα του φαρμακείου της μερικές δεκαετίες αργότερα.

«Ένα βράδυ που είχε χτυπήσει στη μύτη με φώναξαν να τον βοηθήσω. Του είπα ότι έχει φλεγμονή, τον καθάρισα και πήγα να βρω μια αντιβίωση. Αφού τα έκανα όλα, με ρώτησε τι θέλω να κάνει για μένα και το μόνο που του είπα είναι ότι θέλω να φύγω και να πάω ξανά στο κελί μου», είπε η κ. Λεκατσά.

«Μετά από 30 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο φαρμακείο μου και μου ζήτησε ένα σιρόπι για το παιδί του που ήταν άρρωστο. Τον γνώρισα αμέσως και μου είπε ότι έχει γίνει πολύ καλός άνθρωπος και δουλεύει πλέον σε μια δημόσια υπηρεσία σε ένα νησί. Αλλά δεν άλλαξε κανείς. Δεν ζήτησε καμία συγγνώμη. Αλλά και να ζητούσε δεν θα τον συγχωρούσα», κατέληξε για τη συνάντησή της με τον δεσμοφύλακα.