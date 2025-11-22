Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα

Γιακουμής

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία

Έλενος, Λένος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη

Άγιοι Κικιλία, Βαλεριανός και Τιβούρτιος

Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο αιώνα στη Ρώμη, γεννημένη σε οικογένεια ευγενών ειδωλολατρών. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στον Χριστό, ασπαζόμενη τη χριστιανική πίστη κόντρα στο κοινωνικό της περιβάλλον. Οι γονείς της επέλεξαν για σύζυγο της τον ευγενή Βαλεριανό, ο οποίος, επηρεασμένος από το παράδειγμά της, βαπτίστηκε χριστιανός. Μαζί τους προσχώρησε και ο αδελφός του Βαλεριανού, Τιβούρτιος.​

Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, οι τρεις συνέχιζαν θαρραλέα να ομολογούν την πίστη τους και να βοηθούν φτωχούς και χριστιανούς της Ρώμης. Συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν σε δίκη και, αφού βασανίστηκαν, όλοι αποκεφαλίστηκαν λαμβάνοντας τον στέφανο του μαρτυρίου. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 22 Νοεμβρίου, ενώ η Αγία Κικιλία θεωρείται προστάτιδα της εκκλησιαστικής μουσικής λόγω της συμβολής της στη χριστιανική λατρεία.

