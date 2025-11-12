Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης των Σχολείων Πουκαμισάς, της νέας ολοκληρωμένης σχολικής μονάδας που αναμένεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2027. Η κατασκευή του έργου εξελίσσεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου, υψηλών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των γονέων και της παρουσίασης της συνολικής εκπαιδευτικής πρότασης, τα Σχολεία Πουκαμισάς διοργανώνουν την πρώτη δημόσια εκδήλωση παρουσίασης, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου 23 & Αριστείδου, Γέρακας Αττικής).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς, Αθανάσιος Πουκαμισάς, θα παρουσιάσει τη φιλοσοφία και το όραμα των νέων σχολείων.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί και την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέσμευση θέσης στα Σχολεία Πουκαμισάς. Οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη λειτουργία της νέας σχολικής μονάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν προτεραιότητα εγγραφής με ειδικά προνόμια.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, διατίθεται ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

sxoleiapoukamisas.gr