Τραγωδία σημειώθηκε στα ανοιχτά της Γαύδου, το απόγευμα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, περίπου 15 μίλια ανοιχτά του ακριτικού νησιού, εντοπίστηκε λέμβος με δεκάδες μετανάστες, η οποία είχε ανατραπεί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα.

Συνολικά διασώθηκαν 56 άτομα, ενώ η επιχείρηση ήταν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Διάσωσης και Έρευνας. Σύμφωνα με το Λιμενικό στην περιοχή επικρατούν 6-7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει αρκετά το έργο των αρχών.

Bίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το σκάφος με τους μετανάστες να καλούν σε βοήθεια πριν ανατραπεί και βρεθούν στη θάλασσα.

Νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες.

Πρόκειται για 28 άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες, στην περιοχή Λέντας του δήμου Γόρτυνας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.