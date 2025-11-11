Απεγνωσμένοι δηλώνουν πως είναι πολλοί φαρμακοποιοί για τα εμβόλια της γρίπης καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν τα αποζημιώνει.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 11/11 σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάθε Μάρτιο οι φαρμακοποιοί παραγγέλνουν την παρτίδα εμβολίων την οποία θα χρειαστούν από τον Οκτώβριο και μετά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για τη γρίπη.

Τον Φεβρουάριο βγήκε ο Αμερικανικός Οργανισμός Υγείας, και σύμφωνα με αυτόν, το 4ο στέλεχος του εμβολίου έχει εξαφανιστεί, άρα ο κόσμος είναι καλυμμένος και με τα τριπλά εμβόλια.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου γίνεται κανονικά ο εμβολιασμός για τη γρίπη και τα εμβόλια αυτά αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα 3πλά και τα 4πλά.

Στις 31 Οκτωβρίου όμως φέτος βγήκε ανακοίνωση από τον ΕΟΦ σύμφωνα με την οποία, το 4πλό εμβόλιο δεν αποζημιώνεται πλέον, αλλά ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει μόνο το 3πλό εμβόλιο.

Έτσι, όποιος κάνει το 4πλό θα το πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη του, ωστόσο οι φαρμακοποιοί έχουν προπληρώσει τα 4πλά εμβόλια. Σημειώνεται πως τα 3πλά εμβόλια είναι ακριβότερα από τα 4πλά.

Η απάντηση του υπουργείου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής είναι ότι όταν τελειώσουν τα 3πλά θα αρχίσουν να αποζημιώνουν και τα 4πλά.