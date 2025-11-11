Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στις 03:58 σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 17,5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

