Άναυδοι έμειναν ψαράδες το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με έναν εντυπωσιακό τεράστιο καρχαρία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok ένας από τους ψαράδες που ήταν παρών στο σκηνικό, ο καρχαρίας εντοπίστηκε να καταβροχθίζει έναν τόνο, λίγα μόλις μέτρα από το σκάφος τους. Οι άνδρες, εμφανώς έκπληκτοι, ακούγονται να λένε: «Πω, τι είναι αυτό ρε;! Πω, και τρώει την τούνα… Είναι πέντε μέτρα καρχαρίας, του φόβου!», καθώς κατέγραφαν τις εντυπωσιακές εικόνες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εντυπώσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 και τον Ζαφείρη Καζιλιέρη, τον ψαρά που ανάρτησε το βίντεο, ο καρχαρίας ήταν ένας λευκός καρχαρίας.

«Έχω ξαναδεί και παλαιοτέρα, είμαι από μικρό παιδάκι στη θάλασσα. Έχω δει πολλές φορές καρχαρία αλλά κάθε φορά είναι ένα θέαμα. Πέρασε ένα σκάφος από εδώ, ήταν ο φορέας που προστατεύει τις φώκιες μονάχους μονάχους και μας είπε το παιδί ότι ήταν λευκός καρχαρίας», είπε ο Ζαφείρης Καζιλιέρης, μιλώντας στην εκπομπή.

«Είμαστε σε απόσταση από τη στεριά περίπου δύο μίλια και βάθος τουλάχιστον 400-500 μέτρα βάθος. Συνήθως αυτά τα ψάρια είναι στο πέλαγος δεν έρχονται κοντά στη στεριά. Ήρθε για να φάει την τούνα που έπλεε, αυτό τον προσέλκυσε», συμπλήρωσε ο ίδιος.