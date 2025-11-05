Ταρακουνήθηκε σήμερα η περιοχή της Ξάνθης από τον σεισμό 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 09:16, σε απόσταση 370 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της Ξάνθης.

«Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 09:16 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.5 στην κλίμακα Richter. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 370 χλμ. ΒΒΑ των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 13 χλμ. ΔΒΔ της Ξάνθης και εστιακο βάθος 15,1 χλμ.», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

«Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους.

Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία.

Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ πριν λίγο βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την αρχική μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός στην περιοχή της Ξάνθης είχε μέγεθος 4,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.