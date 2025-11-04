Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Σούδας, με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην παρουσία του πλοίου και των υποστηρικτών του πολέμου στη Γάζα, τονίζοντας ότι το κράτος του Ισραήλ πρέπει να απομονωθεί από τη διεθνή κοινότητα και ότι είναι ανεπιθύμητο στα Χανιά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Crown Iris γίνεται στόχος διαμαρτυριών, καθώς παρόμοιες κινητοποιήσεις έχουν σημειωθεί και σε προηγούμενες αφίξεις του πλοίου.

Από νωρίς το πρωί, αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στην είσοδο του λιμανιού, διασφαλίζοντας την τήρηση της τάξης και τη διακίνηση των επισκεπτών.