Νέες εικόνες δόθηκαν στη δημοσιότητα από λίμνη του Μόρνου και διακρίνεται το έντονο πρόβλημα της λειψυδρίας, με ένα εξαφανισμένο χωριό να έρχεται στην επιφάνεια, καθώς λιγοστεύει το νερό.

Τα επίσημα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του προβλήματος, αφού σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης έφερε ξανά στην επιφάνεια λοιπόν, το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, εικόνα που παραπέμπει στη μεγάλη περίοδο ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη λίμνη του Μόρνου: