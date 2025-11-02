Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχουν προκαλέσει στη Λοκρίδα τα τραγικά νέα για τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων, οι οποίοι βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου για διασκέδαση και βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε ένα ελαιοπερίβολο, μετά από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Toυ ανταποκριτή μας από το LamiaReport από τη Στερεά Ελλάδα

Οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 25 ετών, ξεκίνησαν από την Τραγάνα με προορισμό ένα μπαρ στην Αταλάντη, όπου πέρασαν τη βραδιά τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι δύο νέοι επέστρεφαν με το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο Αταλάντης – Σκάλας, ο οποίος οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ελαιόδεντρο. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο φίλοι σκοτώθηκαν ακαριαία.

Όπως περιέγραψε διερχόμενος οδηγός στο LamiaReport, το αυτοκίνητο των δύο νεαρών «φαίνεται πως απογειώθηκε και “καρφώθηκε” πάνω στη διχάλα του δέντρου».

Οι αστυνομικές αρχές της Αταλάντης έχουν αναλάβει την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου, που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.