Ανείπωτη είναι η τραγωδία με το 10χρονο κορίτσι που πέθανε ξαφνικά σε σχολείο στον Ασπρόπυργο, με τους συγγενείς να ξεσπούν, ζητώντας να μάθουν την αλήθεια, καθώς η μικρή δεν φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το παιδί περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου, όταν ξαφνικά κατέρρευσε. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός», είπε στο Star αυτόπτης μάρτυρας.

Η μικρή μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη. Για πάνω από μια ώρα έκαναν στην μαθήτρια ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε.

Πλέον, αναμένεται η νεκροψία για να αποκαλύψει τα αίτια θανάτου, με το υπουργείο Παιδείας να τονίζει πως η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Η στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο

Το δελτίο ειδήσεων του Star δημοσίευσε βίντεο με τη στιγμή που φτάνει ασθενοφόρο στο σχολείο, ώστε να παραλάβει τη 10χρονη.

Επίσης, συγγενής της σε δηλώσεις που έκανε, είπε «ήμουν στο Θριάσιο και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πως έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;».

Ένα άλλο άτομο από το συγγενικό περιβάλλον του παιδιού, είπε: «Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε. Θα την πάνε Πειραιά, θα τηw κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής».