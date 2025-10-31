Αντιδράσεις προκάλεσε η επίπληξη που έκανε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, σε διευθυντή δημοτικού σχολείου για το ντύσιμό του στην εκκλησία. Την ώρα που ο εκπαιδευτικός εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο για την 28η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, βγήκε από το ιερό ο Μητροπολίτης Δωδώνης και του επιτέθηκε λεκτικά, επειδή είχε το πουκάμισο έξω.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο νησί, με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου να καταδικάζει τη στάση του Μητροπολίτη. Ο μητροπολίτης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, επισημαίνοντας:

«Όχι το ντύσιμο, το ξεντύσιμο. Μπορεί ένας καθηγητής, στο κέντρο του ναού, στην Εθνική Επέτειο με Δοξολογία, να μιλάει με τα πουκάμισα απέξω; Δεν έχει σημασία για το δρόμο, για το σπίτι του, για το καφενείο, για την εκκλησία έχει σημασία. Η εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση […]. Στην εκκλησία, δυστυχώς, ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική, όσον αφορά το ντύσιμο. Στο Ναό μέσα είναι και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και γυναίκες και άντρες και κάνουμε υπομονή».

Σημειώνεται πως ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook για το περιστατικό, ξεκαθάρισε πως δεν ήθελε να προκαλέσει και ότι δεν θα δώσει άλλη απάντηση, καθώς δεν επιθυμεί να λάβει διάσταση το ζήτημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Τι έγινε

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ο εκπαιδευτικός εκφωνούσε λόγο προς τους μαθητές εντός της εκκλησίας για την 28η Οκτωβρίου.

Τότε, ο Μητροπολίτης διέκοψε την ομιλία του διευθυντή, αναφέροντας: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος».

Δείτε το περιστατικό και την απάντηση του εκπαιδευτικού από το 20:30 του βίντεο: