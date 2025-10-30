Δεν φορούσε κράνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας που χθες γύρω στις 23:40 το βράδυ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα συνέβησαν στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών, με τον νεαρό να χάνει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, αυτή να εκτρέπεται της πορείας της και να προσκρούει στο διαχωριστικό διάζωμα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανέλαβε την προανάκριση, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.