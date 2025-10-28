Ομαλά εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους κατά επιστροφή των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου προς την Αθήνα, χωρίς να έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο τμήμα από τα διόδια των Αφιδνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αντίθετα, στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά και χωρίς προβλήματα στο ρεύμα εισόδου προς την πρωτεύουσα.

