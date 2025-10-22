Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ωρωπό, για να σωθεί ένα παιδί μόλις δύο ετών που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγο μετά τις 12:30, μια μητέρα από το Χαλκούτσι έφτασε εσπευσμένα στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, κρατώντας το παιδί της που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Άμεσα στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με περιπολικό να αναλαμβάνει τη μεταφορά προς το νοσοκομείο «Μητέρα», συνοδεία οχημάτων της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία των υπηρεσιών, η διακομιδή ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 30 λεπτά. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο και πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.