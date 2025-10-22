

Σεισμός έντασης 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης στα ανοικτά της Ρόδου.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μέσω της Αναθεωρημένης Λύσης, αναφέρει ότι η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρόδου, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 30,7 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

