Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εκφράζει τη θερμή της ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας να ιδρύσει στον ΕΟΔΥ το «Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας», αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκυρης πληροφόρησης στην προστασία της υγείας του κοινού.

«Η δράση αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης των πολιτών και της προστασίας της δημόσιας υγείας», όπως τονίζεται από την Ένωση.

Όπως επισημάνθηκε από τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας, η παραπληροφόρηση -ιδιαίτερα γύρω από τα εμβόλια και τις προληπτικές παρεμβάσεις- συνιστά «πανδημία fake news» με σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία. «Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί για εμάς υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας των πολιτών», αναφέρει η Ένωση Ασθενών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για την Εγγραμματοσύνη Υγείας στην Ελλάδα, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας για λογαριασμό της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας το 2022, ανέδειξε σημαντικά κενά στην ικανότητα των πολιτών να αξιολογούν την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των πληροφοριών υγείας που λαμβάνουν.

Παρότι η πλειονότητα κατανοεί τη σημασία του εμβολιασμού και των προληπτικών ελέγχων, περισσότεροι από τρεις στους δέκα πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί χρειάζονται εμβολιασμό ή προληπτικές εξετάσεις, ενώ σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν μπορεί εύκολα να κρίνει αν οι πληροφορίες που προβάλλονται στα ΜΜΕ για θέματα υγείας είναι αξιόπιστες. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό δυσκολεύεται να διακρίνει πότε μια πληροφορία που αφορά κινδύνους για την υγεία (π.χ. κάπνισμα, διατροφή, έλλειψη άσκησης) είναι τεκμηριωμένη ή να αποφασίσει αν πρέπει να ακολουθήσει συμβουλές που προέρχονται από φίλους, οικογένεια ή τα μέσα ενημέρωσης.

«Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης της εγγραμματοσύνης υγείας και της ικανότητας των πολιτών να αναγνωρίζουν την έγκυρη πληροφορία, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της παραπληροφόρησης», τονίζει η Ένωση Ασθενών.