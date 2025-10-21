Οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 21/10. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο ενώ άνεμοι έως 4 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και δυτικά θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 17 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά και από βόρεια προς νότια θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το πρωί. Στη συνέχεια, η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων, ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους είναι μικρή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.