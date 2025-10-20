Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της διακλαδικής συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 η εθνική διακλαδική άσκηση «Δούρειος Ίππος-25». Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και του Ιονίου Πελάγους.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η «Δούρειος Ίππος – 25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου.

Η άσκηση «σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ)».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η δραστηριότητα, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και σκοπό είχε την άσκηση του συμμετέχοντος προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων».