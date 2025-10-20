Στη διακομιδή ενός ασθενούς από αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν ανοιχτά της Αστυπάλαιας προχώρησε χθες, Κυριακή, η Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, ένα ελικόπτερο Super Puma εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC ενός ατόμου από το αλιευτικό πλοίο «Eros B», το οποίο έπλεε 5 ναυτικά μίλια βόρεια της Αστυπάλαιας και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Δείτε το βίντεο της αποστολής: