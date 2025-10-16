Ο Μάκης Καπάτος εντάχθηκε στο δυναμικό του ομίλου του Νίκου Κοκλώνη, BarkingWell Media στη θέση του διευθυντή διαφημιστικού τμήματος του περιοδικού ΟΚ και των sites του ομίλου.

Ο Μάκης Καπάτος με πολυετή εμπειρία στον χώρο των διαφημίσεων και των media γενικότερα, έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους όπως: Δάφνη Επικοινωνίες, DPM Group, ΙΜΑΚΟ κ.α.

Από το 2005 έως και σήμερα βρίσκεται ενεργά τον χώρο των διαφημίσεων έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό portofolio, ενώ παράλληλα διατηρεί και τη δική του εταιρία επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων την Orange Pr media.