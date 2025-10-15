Δυναμικό «παρών» και στο 4o Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά “PIRAEUS TASTE FESTIVAL” έδωσε ο Τομέας Επισιτισμού της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ με τον Δήμο Πειραιά.

Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με την επίβλεψη του chef & Τομεάρχη των Σπουδών Μαγειρικής, Σαράντου Παπαδόπουλου, μαγείρεψαν με παραδοσιακά προϊόντα και αγνές πρώτες ύλες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και εντυπωσίασαν με εμπνευσμένες γευστικές δημιουργίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ -από τις 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Οκτωβρίου.

Η πολυβραβευμένη Σχολή Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής της χώρας υποδέχτηκε -σε ειδικό περίπτερο- τους επισκέπτες του “PIRAEUS TASTE FAIR”, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του “PIRAEUS TASTE FΕSTIVAL”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των highlights του “PIRAEUS TASTE FESTIVAL” ήταν το live event που πραγματοποίησε ο επικεφαλής του Τομέα Γαστρονομίας των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & κορυφαίος pastry chef, Χρήστος Βέργαδος, σε συνεργασία με σπουδαστές Ζαχαροπλαστικής των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, στην Πλατεία Κοραή.

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ δημιουργούν καριέρες στον κλάδο της Γαστρονομίας, με μέντορες όπως ο Χρήστος Βέργαδος και hands-on εμπειρία από την πρώτη κιόλας μέρα των σπουδών!

