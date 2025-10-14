Ο Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από την τηλεοπτική του εμφάνιση στο «Ραντεβού στα τυφλά» και τη διάσημη φράση «Αγάπη μόνο», βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποπομπή του από την Αστυνομική Υπηρεσία.

Ο Ποτσέπης είχε προσληφθεί ως συνοριοφύλακας το 2020 και έκτοτε υπηρετεί στη Χίο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η βαθμολογία που έλαβε κατά την ετήσια αξιολόγησή του το καλοκαίρι ήταν κάτω από τη βάση. Αυτή η βαθμολογία φαίνεται πως οδηγεί στην απόφαση της αποπομπής του από το Σώμα.

Η θητεία του στην Αστυνομία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 20 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος ο Τάσος Ποτσέπης αρνείται την κατηγορία της ανεπάρκειας και κάνει λόγο για «αδικία» μέσα από αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, επιβεβαίωσε την πρόθεση του εντολέα του να κινηθεί νομικά κατά της απόφασης.

Ο δικηγόρος του Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρει:

«Πώς είναι δυνατόν ο Αναστάσιος Ποτσέπης ο εντολέας μου να έχει κριθεί με κάτω από τη βάση βαθμολογία, αλλά σήμερα να εκτελεί χρέη σκοπού κεντρικής πύλης του Κέντρου Μεταναστών της Χίου, που είναι στα σύνορα με Τουρκία;

Απαντήστε μου λοιπόν, κύριοι, έχει λογική ένας άνθρωπος που βαθμολογείται ότι είναι ανίκανος, να του δίνεται όπλο με 30 φυσίγγια, 30 σφαίρες, με χειροπέδες, αλλά και την ικανότητα και το δικαίωμα να συλλάβει οποιονδήποτε μπαίνει, εισέρχεται, εξέρχεται από τη δομή αυτή της Χίου, των μεταναστών;

Είναι ελληνικό κράτος αυτό, το οποίο επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φέρει οπλισμό και να κάνει μάχιμες εκτελεστικές θέσεις, αλλά παράλληλα να τον θεωρεί ανίκανο;

Θα προσφύγουμε με κάθε μέσον σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και να είστε σίγουροι πως θα δικαιωθούμε, διότι η αναιτιολόγητη μη ανανέωσή του συνιστά μη δημοκρατική πράξη εναντίον ενός Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει και θα φτάσουμε μέχρι τέλους.»