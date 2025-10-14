Παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας έγινε η τελετή εγκαινιών των ανακαινισμένων εργαστηρίων του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Καρδιολογικό Τμήμα του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», είναι το μοναδικό Παιδοκαρδιολογικό και Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στο Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και ανακαινίστηκε με δωρεά του Θανάση Μαρτίνου, η οποία περιλαμβάνει την ανακαίνιση των χώρων (έκτασης 460 m²) και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 570.000 ευρώ.

Σήμερα, ο χώρος του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό Αγγειογράφο, τρεις υπερηχοκαρδιογράφους, την αίθουσα ανάλυσης Holter, τον χώρο απλής και αναπνευστικής κόπωσης, τον χώρο ανάνηψης ασθενών που υποβάλλονται σε καθετηριασμό, τρία ιατρεία, μια αίθουσα συσκέψεων και σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Ετησίως, πραγματοποιούνται 7.500 καρδιολογικές εκτιμήσεις με υπερηχοκαρδιογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα, τοποθετούνται 850 holter 24ωρης εγγραφής, 150 δοκιμασίες κόπωσης και 150 καθετηριασμοί καρδιάς οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι θεραπευτικοί. Στην καρδιολογική κλινική γίνονται πάνω από 300 εισαγωγές, ενώ πραγματοποιούνται 90 καρδιοχειρουργικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη εκφράζω τα θερμά μου ευχαριστήρια προς τον κ. Θανάση Μαρτίνο για τη γενναιόδωρη δωρεά του προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Χάρη στη δική του προσφορά, τα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά» ανακαινίστηκαν πλήρως, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο αντάξιο των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και τιμά τέτοιες πράξεις κοινωνικής ευθύνης, που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και προάγουν την ελπίδα και τη φροντίδα για τα παιδιά μας».