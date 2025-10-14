Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 42χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Τα ίχνη του άνδρα, που έχει καταγωγή από την Τσεχία, χάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου που έκανε SUP.

Ειδικότερα, ο 42χρονος ξεκίνησε από την παραλία της Σάρτης, με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι» και έκτοτε αγνοείται.

Οι έρευνες του Λιμενικού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ συνεχίστηκαν όλο το βράδυ της Δευτέρας και σήμερα το πρωί, ενώ, με το πρώτο φως της ημέρας, σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.

Στην περιοχή επιχειρεί και σκάφος του Λιμενικού, ενώ στις έρευνες συντρέχουν και ιδιωτικά σκάφη.