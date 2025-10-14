Μια Γερμανίδα που έκλεψε ένα αρχαίο κιονόκρανο πριν από περισσότερο από μισό αιώνα το επέστρεψε στην Ελλάδα, με την κίνησή της να γίνεται είδηση και στα διεθνή ΜΜΕ. Το ιωνικό κιονόκρανο, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και με διαστάσεις περίπου 23 εκατοστά ύψος και 33 εκατοστά πλάτος, είχε αφαιρεθεί από το Λεωνιδαίο, έναν μεγάλο πολυτελή ξενώνα του 4ου αιώνα π.Χ. στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι το κειμήλιο επιστράφηκε κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Συνεδριακό Κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας, αφού η γυναίκα το παρέδωσε οικειοθελώς στο Πανεπιστήμιο του Μύνστερ στη Γερμανία, το οποίο μεσολάβησε για την επιστροφή του.

Η γυναίκα είχε κλέψει το αντικείμενο τη δεκαετία του 1960 κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον χώρο και το κράτησε για δεκαετίες πριν αποφασίσει να το επιστρέψει. Είπε ότι την ενέπνευσε η πρόσφατη αποκατάσταση από το πανεπιστήμιο των αρχαιοτήτων που είχαν λεηλατηθεί.

Το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού εξήρε την «ευαισθησία και το θάρρος» της και δήλωσε ότι η πράξη της έδειξε ότι «ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις το σωστό».

German woman who stole 2,400-year-old Greek relic returns it 50 years later: 'Never too late to do the right thing'

Η επιστροφή αυτή είναι το τρίτο σημαντικό τεχνούργημα που το Πανεπιστήμιο του Μύνστερ έχει επιστρέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναφέρει η αμερικανική New York Post σε άρθρο της για το θέμα.

Το 2019, επαναπατρίστηκε το Κύπελλο Μπρεάλ, που συνδέεται με τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Λούη του 1896, και το 2024, επιστράφηκε ένα μαρμάρινο ανδρικό κεφάλι από τη Θεσσαλονίκη της ρωμαϊκής εποχής.

«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός και η ιστορία δεν γνωρίζουν σύνορα αλλά απαιτούν συνεργασία, υπευθυνότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Κάθε τέτοια επιστροφή αποτελεί μία πράξη αποκατάστασης της δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, κατά την παράδοση.

🔙 Επαναπατρισμός αρχαίου κιονοκράνου από το Μύνστερ της Γερμανίαςℹ Προέρχεται από το Λεωνιδαίο της Αρχαίας Ολυμπίας… Posted by Υπουργείο Πολιτισμού on Sunday, October 12, 2025

Ο Δρ Torben Schreiber, επιμελητής του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου του Μύνστερ, δήλωσε ότι το ίδρυμα θα συνεχίσει να επιστρέφει κάθε αντικείμενο που αποδεικνύεται ότι έχει αποκτηθεί παράνομα.

«Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουμε το σωστό, το ηθικό και το δίκαιο», είπε.

Το Λεωνιδαίο ήταν μεγάλος πολυτελής ξενώνας, που βρισκόταν στη νοτιοδυτική γωνία του ιερού, έξω από τον περίβολο της Άλτεως. Προοριζόταν για τη φιλοξενία των επισήμων, που έρχονταν στην Ολυμπία κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Κτίσθηκε περίπου το 330 π.Χ. και ανοικοδομήθηκε τουλάχιστον δύο φορές στους ρωμαϊκούς χρόνους. Οφείλει το όνομά του στο δωρητή και αρχιτέκτονά του Λεωνίδη από τη Νάξο, όπως μας πληροφορεί η αναθηματική επιγραφή, που διατηρήθηκε σε τμήματα του επιστυλίου της εξωτερικής ιωνικής στοάς, σε περισσότερες από μία πλευρές του κτηρίου, και αναφέρει «ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΤΟΥ ΝΑΞΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ». Το άγαλμα του Λεωνίδη, που ήταν ο χορηγός του κτιρίου, ήταν στημένο κοντά στη βορειοανατολική γωνία του κτηρίου, εκεί όπου βρέθηκε και το ενεπίγραφο βάθρο του.

Το Λεωνιδαίο είναι μεγάλο, σχεδόν τετράγωνο κτίσμα, που έχει εξωτερικά στις τέσσερις πλευρές του ιωνική κιονοστοιχία, αποτελούμενη συνολικά από 138 κίονες με ύψος 5,55 μ. Στο κέντρο του βρίσκεται μία αυλή, με περιστύλιο που αποτελείται από 44 δωρικούς κίονες. Ανάμεσα στις δύο κιονοστοιχίες αναπτύσσονται στις τέσσερις πλευρές του κτηρίου τα δωμάτια, που βλέπουν προς την αυλή. Τα πιο ευρύχωρα δωμάτια βρίσκονται στη δυτική πλευρά του, που είχε βάθος 15 μ., ενώ οι υπόλοιπες είχαν βάθος 10 μ. Ανά μία είσοδος υπήρχε στη νότια και βόρεια πλευρά. Επεμβάσεις στο κτήριο έγιναν στα ρωμαϊκά χρόνια, οπότε και διαμορφώθηκε τεχνητή διακοσμητική λίμνη στην κεντρική αυλή. Τότε το κτήριο χρησιμοποιείτο ως κατοικία των Ρωμαίων αξιωματούχων.

Το μνημείο αποκαλύφθηκε πλήρως κατά τις νεότερες γερμανικές ανασκαφές και κατά το 2003 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και στερέωσης των κονιαμάτων των τοίχων. Τμήμα της περίτεχνης διακοσμητικής πήλινης σίμης του κτηρίου μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.