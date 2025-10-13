Η «φιλοξενία» είναι λέξη ελληνική και, όπως φαίνεται, παραμένει και σήμερα χαρακτηριστικό γνώρισμα των Ελλήνων. Η Ελλάδα αναδείχθηκε η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα του γνωστού ταξιδιωτικού ιστότοπου Travelbook, που παρουσιάζεται στην ηλεκτρονική έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Merkur.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξήραν ιδιαίτερα τη ζεστασιά των Ελλήνων, τη διάθεση για βοήθεια και την εντυπωσιακή πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Είτε στα γραφικά χωριά της Κρήτης, είτε στις ταβέρνες των Κυκλάδων, είτε στους ζωντανούς δρόμους της Αθήνας, οι επισκέπτες δηλώνουν πως νιώθουν παντού καλοδεχούμενοι. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Νέα Ζηλανδία, που εντυπωσιάζει με τη σύγχρονη προσέγγισή της στη φιλοξενία, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Σρι Λάνκα, όπου η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν βαθιά ριζωμένα στοιχεία της κουλτούρας.

Τα μυστικά της ελληνικής φιλοξενίας

Η ελληνική φιλοξενία έχει βαθιές ρίζες που φτάνουν ως την αρχαιότητα. Στα αρχαία ελληνικά, η λέξη «φιλοξενία» προέρχεται από το «φιλώ» (= αγαπώ) και το «ξένος» και σήμαινε κυριολεκτικά «αγάπη για τους ξένους». Η φιλοξενία ήταν ιερός θεσμός και θεωρούταν ηθικό χρέος κάθε οικοδεσπότη να περιθάλψει, να φροντίσει και να περιποιηθεί κάθε ξένο, ανεξάρτητα από κοινωνική θέση ή καταγωγή. Οι ξένοι προστατεύονταν από τον Ξένιο Δία και τυχόν κακή συμπεριφορά απέναντί τους θεωρούταν προσβολή προς τους θεούς – ύβρις.

. Η στάση αυτή εκφράζει ζεστασιά, γενναιοδωρία και σεβασμό προς κάθε επισκέπτη, ανεξαρτήτως καταγωγής. Αυτή η παράδοση διατηρείται ζωντανή έως σήμερα, είτε μέσα από μια απλή πρόσκληση για φαγητό σε ένα χωριό, είτε μέσα από τη διάθεση των Ελλήνων να βοηθήσουν έναν ταξιδιώτη που χάθηκε στους δρόμους της πόλης.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα της Merkur, για τους Γερμανούς ταξιδιώτες παραμένουν σημαντικά και άλλα κριτήρια κατά την επιλογή προορισμού. Οι χώρες που προτιμούν περισσότερο, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία, κερδίζουν τις εντυπώσεις χάρη στις οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες, τα εύκολα προσβάσιμα παράλια και το πλούσιο δίκτυο δραστηριοτήτων αναψυχής.

Η διάκριση της Ελλάδας ως της πιο φιλόξενης χώρας στον κόσμο αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και της αυθεντικής ευγένειας στον τουρισμό. Όπως επισημαίνει η Merkur, η φιλοξενία δεν είναι απλώς μια τουριστική υπηρεσία, αλλά τρόπος ζωής. Κάθε προορισμός αποκτά την ψυχή του μέσα από τους ανθρώπους του – κι αυτή η ψυχή, στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι πάντα ζεστή, ανοιχτή και πρόθυμη να καλωσορίσει κάθε επισκέπτη σαν φίλο.