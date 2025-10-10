Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Γεώργιο Πύργου, όπου μια γυναίκα περίπου 50 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο ίδιος της ο αδερφός, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά τον χαμό της ακόμη πιο ξαφνικό και συγκλονιστικό.

Οι Αρχές βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική είδηση.