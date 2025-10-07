Δύσκολη είναι και σήμερα το πρωί η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής λόγω της αυξημένης κίνησης σε πολλά σημεία.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της οδού Κατεχάκη. Στο σημείο αυτό καταγράφεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/27mTxS4mJ9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.

