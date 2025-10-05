Σε δύσβατο μονοπάτι ανατολικά της Παλαιόχωρας, στα Χανιά, ένας 70χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο άνδρας κατέρρευσε και άμεσα ενεργοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Άλλοι περιπατητές που βρίσκονταν μαζί του στο σημείο κάλεσαν την Πυροσβεστική, η οποία με 15 πυροσβέστες ανταποκρίθηκε και μετέφερε τον τουρίστα σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέδωσε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, ο 70χρονος δεν επανήλθε και υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το cretalive.

Αρχικά είχε ζητηθεί και συνδρομή ελικοπτέρου για αεροδιακομιδή, όμως αυτή τελικά δεν κατέστη απαραίτητη. Οι λόγοι της αδιαθεσίας του τουρίστα διερευνώνται από τις Αρχές.