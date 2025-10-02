Η κακοκαιρία που έπληξε τη Ναύπακτο προκάλεσε προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης.Στην περιοχή Γρίμποβο, κεραυνός έπεσε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα αυτό να τυλιχθεί στις φλόγες

Η άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου ήταν καθοριστική για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του δέντρου, αποτρέποντας έτσι σοβαρότερο κίνδυνο για τους διερχόμενους και τις γύρω περιουσίες.

Τα προβλήματα όμως δεν περιορίστηκαν εκεί. Όπως αναφέρει το τοπικό site sinidisi, η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε την οδό Καλυδώνος στην περιοχή Ψανή σε πραγματικό ποτάμι. Αρκετά οχήματα εγκλωβίστηκαν στους δρόμους, ενώ τα υπόγεια πολλών πολυκατοικιών πλημμύρισαν από τα ορμητικά όμβρια ύδατα.

Posted by ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ on Thursday, October 2, 2025

Σοβαρά ζητήματα σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην περιοχή της Αφροξυλιάς σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, αφήνοντας για ώρες πολλά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό.