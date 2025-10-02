Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με αρκετά σημεία να είναι «κόκκινα», δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών.

Μάλιστα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.