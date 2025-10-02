Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 2/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. «Κόκκινος» είναι ο Κηφισός, προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Εντονότερες είναι οι καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου της εθνική οδού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών (Αιγάλεω) όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας όπως επίσης και στην Περιφερειακή Υμηττού από 20 έως 25 λεπτά από τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/TEbTiv5b14 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 2, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.