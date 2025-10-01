Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 663 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 655 ελαφρά) σε 559 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις, από τις οποίες 471 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.