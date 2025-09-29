Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στα Άνω Λεχώνια όταν μια αγέλη αδέσποτων σκύλων εισέβαλε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε περιφραγμένο αγρόκτημα, κατασπαράσσοντας 50 κότες μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη και της οικογένειάς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonota.news.gr, περίπου στις 11 το πρωί, την ώρα που ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, μαζί με τη σύζυγό του που βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και το μόλις 2 ετών παιδί τους.

Η οικογένεια είδε ξαφνικά 10 αδέσποτα σκυλιά, που σύμφωνα με τον άνδρα έβγαζαν αφρούς από το στόμα, να ορμάνε και να ξηλώνουν την περίφραξη του αγροκτήματος, βάζοντας στόχο το κοτέτσι με τις 80 κότες. Παρά τις προσπάθειες του 40χρονου να προστατεύσει τις κότες και την περιουσία του, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, τα σκυλιά κατάφεραν να θανατώσουν τις 50 από τις 80 κότες.

Ο 40χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μηλεών, ενώ ενημέρωσε και τον δημοτικό σύμβουλο Κ. Γανωτή, ζητώντας, εκτός των άλλων, να μεριμνήσει ο Δήμος για την απομάκρυνση και τη μαζική ταφή των νεκρών πτηνών.