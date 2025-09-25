Με αφορμή τα 49 χρόνια Μασούτης, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο εξωτερικός χώρος των κεντρικών γραφείων της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στη Θέρμη μεταμορφώθηκε σε έναν πολύχρωμο, ζωντανό χώρο γιορτής, όπου η χαρά, η δημιουργικότητα και τα παιδικά χαμόγελα κυριάρχησαν από την πρώτη στιγμή. Το 2ο Μασούτης Family Festival συγκέντρωσε πάνω από 10.000 επισκέπτες, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη δράσεις και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη μακρόχρονη πορεία της οικογενειακής εταιρείας Μασούτης.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις:

360° Videobooth για χαρούμενες και αξέχαστες, διαδραστικές αναμνήσεις

για χαρούμενες και αξέχαστες, διαδραστικές αναμνήσεις Εκπαιδευτικές δράσεις Kids Save Lives με εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής για παιδιά και ενήλικες

με εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής για παιδιά και ενήλικες Φουσκωτά παιχνίδια και θεματικές δραστηριότητες που ξετρέλαναν τους μικρούς επισκέπτες

και θεματικές δραστηριότητες που ξετρέλαναν τους μικρούς επισκέπτες Luna Park Ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με διαδραστικά παιχνίδια και ενημέρωση για την ανακύκλωση

από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με διαδραστικά παιχνίδια και ενημέρωση για την ανακύκλωση Εντυπωσιακό Bubble Show με σαπουνόφουσκες και ομαδικά παιχνίδια

με σαπουνόφουσκες και ομαδικά παιχνίδια Συνάντηση με αγαπημένους influencers : Vibrator, Νiko.lo-Nikos Nikolopoulos, DK-Dimitris Kyrsanidis, Alekkun

: Vibrator, Νiko.lo-Nikos Nikolopoulos, DK-Dimitris Kyrsanidis, Alekkun Τροχός του Μασούτη με πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες

με πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες Project Parenting με το παραμύθι «Η ιστορία του Ονείρου μας» και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά

με το παραμύθι «Η ιστορία του Ονείρου μας» και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά Mega Party και Foam Party με ατελείωτο χορό, μουσική και παιχνίδι

Παράλληλα όλοι οι επισκέπτες μπορούσαν να πάρουν μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσουν τα ψώνια της χρονιάς.

Η ζωντανή μουσική του ράδιο ZOO 90.8 έδινε ρυθμό και ενέργεια στη γιορτή σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο Ευθύμης Κάλφας, ως παρουσιαστής, με τον ξεχωριστό του τρόπο, κράτησε αμείωτο το κέφι και την αλληλεπίδραση με το κοινό, συμβάλλοντας στη γιορτινή διάθεση της εκδήλωσης.

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε γευστικές γωνιές από 32 κορυφαία brands της αγοράς, να δοκιμάσουν δεκάδες διαφορετικά προϊόντα, να γνωρίσουν νέες προτάσεις και να πάρουν αναμνηστικά δώρα και προϊόντα, απολαμβάνοντας τον παλμό της γιορτής και την αμεσότητα των συμμετεχόντων συνεργατών της εταιρείας Μασούτης: Χρυσή Ζύμη, Algida, Président, ΜΕΒΓΑΛ, Guru Burgers, Chiquita, Wonder Plant, Velvita, Zespri, Zagorin, Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Λουκάνικα Συμεωνίδη, Καραμολέγκος, Condito, Amstel, Melissa, Terra Creta, Ιlly , Agrino, Oriental Express, Bake rolls, Βιολάντα, CAMELOT, Roshen, Σουρωτή, Amita, Νερά Μακεδονίας ΠΑΪΚΟ, Pepsi, OMG Bubble Tea-Kontzoglou, Ultrex, Oral-b, Scrub Daddy.

Το 2ο Μασούτης Family Festival άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες, διασκέδαση και γνώσεις σε μικρούς και μεγάλους. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη δυναμική του θεσμού και δίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον.