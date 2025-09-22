Η αρχαιολογική κοινότητα αποχαιρετά με συγκίνηση τον Κωνσταντίνο Σισμανίδη, έναν από τους πιο δραστήριους και σημαντικούς ανασκαφείς της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 71 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσιο επιστημονικό έργο και ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έρευνα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

«Ο Κώστας αποφοίτησε το 1979 από το ΑΠΘ, το 1987 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, ενώ το 1990 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα από το ΑΠΘ με θέμα “Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές των μακεδονικών τάφων”. Υπήρξε δραστήριος και δεινός ανασκαφέας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ανέσκαψε το Αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρακευής Θεσσαλονίκης, την αρχαία Σκιώνη Χαλκιδικής, τα αρχαία Καλίνδοια Θεσσαλονίκης, ενώ από τη δεκαετία του 1990 και εξής ανέλαβε τη συστηματική ανασκαφή των αρχαίων Σταγείρων», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

«Ήταν πολυγραφότατος, συνέταξε πλήθος δημοσιευμάτων και μονογραφιών, συμμετείχε σε πολλούς συλλογικούς τόμους και εκθέσεις, συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Επίσης, ήταν πολύ δραστήριος σε θέματα δημοσιότητας και προβολής του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δίνοντας πολλές συνεντεύξεις αλλά και πραγματοποιώντας πολλές ξεναγήσεις. Ήταν πρόεδρος των Αριστοτελείων γιορτών για την ελληνική παράδοση και συντονιστής για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Αριστοτελικών Ερευνών και Μελέτης Αρχαίων Σταγείρων», συνεχίζει η ανάρτηση.

Κωνσταντίνος Σισμανίδης 1954-2025Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος συνάδελφος και φίλος Κώστας Σισμανίδης, βυθίζοντας στο… Posted by Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης on Monday, September 22, 2025

Τέλος, όπως αναφέρει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης: «Ο Κώστας ήταν αγαπητός συνάδελφος με άφθονο χιούμορ και διάθεση να βοηθήσει τους συνεργάτες του, να προωθήσει νέους αρχαιολόγους, αλλά και ανοικτός στις συνεργασίες».

Πηγή: ΑΠΕ