Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Η Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος υπήρξε μια από τις πρώτες και πιο σπουδαίες γυναικείες μορφές της χριστιανικής ιστορίας, με καταγωγή από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Σε ηλικία 18 ετών και ενώ είχε ήδη αρραβωνιαστεί, μεταστράφηκε στον χριστιανισμό ύστερα από τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία άκουγε αδιάλειπτα επί τρεις ημέρες από το παράθυρό της, παρά τις πιέσεις της μητέρας της Θεόκλειας και του αρραβωνιαστικού της Θάμυρη να παραμείνει στην ειδωλολατρία. Η απόφασή της να ακολουθήσει τον Παύλο και να αφιερώσει τη ζωή της στον λόγο του Ευαγγελίου σήμαινε την οριστική ρήξη της με το πατρικό της περιβάλλον και την είσοδό της σε μία διαρκή αλυσίδα μαρτυρίων και κινδύνων.

Η Θέκλα ακολούθησε τον Παύλο στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου υπέστη δοκιμασίες και απειλήθηκε με καταδίκη σε θάνατο, όμως σώθηκε θαυματουργικά. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ασκητικό της πέρασμα από τη Σελεύκεια της Κιλικίας, όπου ετάφη σε σπήλαιο και αναδείχθηκε δυνάμει θεραπεύτρια, προσφέροντας φροντίδα τόσο στις ψυχές όσο και στα σώματα των επισκεπτών. Το φθόνο των γιατρών της Σελευκείας αντιμετώπισε με προσευχή και ταπεινότητα: όταν απειλήθηκε σε ηλικία ενενήντα ετών από ασελγείς νέους που θα επιχειρούσαν να την ατιμάσουν, ο βράχος άνοιξε θαυματουργικά, η Θέκλα εισήλθε και η σπηλιά έγινε τόπος αιώνιας ανάπαυσης.

Η Εκκλησία την κατέταξε στις Ισαποστόλους και Πρωτομάρτυρες, υμνώντας το θάρρος, τη σοφία, τη φιλοσοφική στάση και τη διδασκαλία της, που ενέπνευσαν πολλές γυναίκες ανά τους αιώνες να την μιμηθούν. Η τιμή της εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλον τον χριστιανικό κόσμο, με μεγάλα προσκυνήματα να δημιουργούνται στο σπήλαιο της μακαρίας αναπαύσεώς της στη Σελεύκεια, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Η μνήμη της τελείται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου και το απολυτίκιό της υμνεί τον αποστολικό ζήλο και τη μαρτυρία της για τον Χριστό.

