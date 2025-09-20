Πτώση δέντρου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Στο σημείο έχει φτάσει και η πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.