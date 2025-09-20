Ένα απρόοπτο και ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός – Armani Milano. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, βρέθηκε μπροστά σε τροχαίο ατύχημα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το ήθος και την ευαισθησία που τον χαρακτηρίζουν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού βρίσκονταν στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού, όπου υπέγραφαν αυτόγραφα σε φιλάθλους. Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα πιο μακριά, ένα αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, παρέσυρε μια μητέρα που είχε μαζί της τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου έξι ετών.

Το ατύχημα έγινε άμεσα αντιληπτό από παίκτες, φιλάθλους και το ιατρικό προσωπικό της ομάδας, που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Στο σημείο έφτασε γρήγορα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το patris.gr ο Κώστας Παπανικολάου, σε μια συγκινητική κίνηση, ανέλαβε να απομακρύνει τα δύο παιδιά από το σημείο, ώστε να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη την ώρα που οι γιατροί την περιέθαλπαν και την τοποθετούσαν στο ασθενοφόρο. Για περισσότερα από 15 απασχολούσε τα μικρά, κάνοντάς τους ερωτήσεις για το μπάσκετ.

«Τι ομάδα είσαστε;», «Ποιοι παίχτες σας αρέσουν;», ρωτούσε ο διεθνής άσος, με τα παιδιά να απαντούν «Ολυμπιακός» και να τον αναφέρουν μάλιστα ως τον αγαπημένο τους παίκτη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους, ωστόσο ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας τα καθησύχαζε, λέγοντάς τους πως όλα θα πάνε καλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κώστας Παπανικολάου δεν είχε αγωνιστεί στον χθεσινό αγώνα, καθώς είχε δοθεί χρόνος ξεκούρασης.