Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί τα νοσοκομεία της χώρας μας για την εξάπλωση του μύκητα Candida auris με τους ειδικούς να ανησυχούν.

Όπως εξήγησε το πρωί της Παρασκευής 19/9 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε αντιμυκητιασικά φάρμακα.

«Τον έχουμε πάντα κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει αύξηση στο 60% σε όλη την Ευρώπη. Είναι ενδονοσοκομειακός μύκητας», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Ο μύκητας αυτός εντοπίζεται σε ΜΕΘ και σε τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους. Είναι ανθεκτικός σε αντισηπτικά και σε αντιμυκητιασικά φάρμακα, με τους ειδικούς να συνιστούν καλό πλύσιμο χεριών πριν μπούμε σε κάποιο νοσοκομείο και αφού φύγουμε από αυτό.