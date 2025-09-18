Άλματα στο ψηφιακό μέλλον κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που δόθηκε σήμερα (18/09/2025) στη δημοσιότητα, η χώρα μας παίρνει τα εύσημα για την ταχεία ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής. Στην έκθεση με τίτλο «Διακυβέρνηση με Τεχνητή Νοημοσύνη», αποκαλύπτεται πως η Ελλάδα αξιοποιεί την ΤΝ για να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης να έχει πρωταγωνιστικό και κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει με 19 συγκεκριμένα παραδείγματα πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης, αξιοποιώντας την ΤΝ σε διάφορα πεδία, από την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, μέχρι τη διαχείριση δεδομένων και τη φορολογική συμμόρφωση. Οι θετικές επιπτώσεις είναι πολλαπλές, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας να αξιοποιήσει την ΤΝ για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ υπογραμμίζει συνολικά 19 συγκεκριμένες αναφορές στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τις θετικές επιπτώσεις της ΤΝ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Από την ακαδημαϊκή έρευνα έως τη γλωσσική τεχνολογία, τη διακυβέρνηση δεδομένων και την υπολογιστική υποδομή, η Ελλάδα έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη δέσμευση στην αξιοποίηση της ΤΝ για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής προόδου.

Τι αναφέρει η έκθεση

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες που αναδεικνύονται στην έκθεση είναι η ανάπτυξη του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» (DAEDALUS), ενός υπερυπολογιστή που αναμένεται να είναι ένας από τους πιο ισχυρούς στην Ευρώπη. Θα είναι προσβάσιμος από δημόσιους φορείς (σσ σε δεύτερο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα) και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υπολογιστικής υποδομής της Ελλάδας και την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών ΤΝ.

Επίσης, οι έξυπνοι βοηθοί ΤΝ «mAigov» και «mAiGreece» βοηθούν τους πολίτες να πλοηγηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και να λάβουν πληροφορίες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των κρατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, στέκεται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση της ΤΝ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους φορολογούμενους μέσω ενός ψηφιακού βοηθού.

Τονίζει επίσης το εμβληματικό πρόγραμμα της Ελλάδας για τη «Διακυβέρνηση Δεδομένων και τον Συντονισμό της Στρατηγικής ΤΝ», ένα εθνικό σχέδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα είναι καλά προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει τα οφέλη της ΤΝ, ενώ παράλληλα θα μετριάζει τους πιθανούς κινδύνους και θα διασφαλίζει την ηθική και υπεύθυνη χρήση της.

Η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Google για τη δημιουργία μαθημάτων εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη για δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και η σύσταση μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποδεικνύουν τη δέσμευση της Ελλάδας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην προώθηση μιας ηθικής και υπεύθυνης προσέγγισης στην ΤΝ.

Ακόμα, η ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει επιταχύνει τις διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης ακινήτων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια των συναλλαγών ακινήτων.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός «Χώρου Δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενσωμάτωση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε εφαρμογές ΤΝ, διατηρώντας και προωθώντας την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας, καθώς επίσης και η εφαρμογή «DidaktorikaAI», μια πλατφόρμα που βασίζεται στην ΤΝ και στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στην ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναγνωρίζει τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα στην αξιοποίηση της ΤΝ, τονίζει επίσης τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας και της προσοχής στους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη χρήση της, κάτι που έχει επισημάνει και κατά το παρελθόν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πρωτοπορήσει, όχι μόνο στην ανάπτυξη της ΤΝ, αλλά και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου πλαισίου για τη χρήση της, προς όφελος όλων».