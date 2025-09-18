Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος μιλά για τη δική του εμπλοκή στη διάσωση προσφύγων στη Μεσόγειο, περιγράφοντας με λόγια συγκλονιστικά την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

«Αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό διασώστη, γιατί στην οργάνωση που ανήκω οργανώνουμε αποστολές για να σώσουμε πρόσφυγες από τη θάλασσα. Παλεύουμε για τις αιτίες που οδηγούν στον πνιγμό ενός πρόσφυγα», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο Mega και εξηγώντας τον ρόλο του στις αποστολές διάσωσης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η στάση πολλών χωρών είναι σκόπιμα αδιάφορη απέναντι στους πρόσφυγες. «Η Ελλάδα είναι τρίτη σε καταδίκες για παράβαση ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη», τόνισε.

Σχετικά με τη Μεσόγειο, ο Αποστολόπουλος υπογράμμισε τον δραματικό της χαρακτήρα: «Η Μεσόγειος παραμένει η πιο θανατηφόρα θάλασσα στον πλανήτη. Η δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη και η απολογία του ύπαρχου μας έδειξε πως υπάρχουν πλέον άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας».

Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται για νέα αποστολή στη Γάζα, όπου θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής.

Η εμπλοκή του στην προσφυγική κρίση ξεκίνησε το 2015 στη Λέσβο, όταν η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Την πρώτη φορά που είδαμε μία βάρκα να βουλιάζει είδαμε πατεράδες και μανάδες να κρατάνε τα παιδιά τους ψηλά για να σωθούν. Έχει τύχει να μας πετάνε τα μωρά στη βάρκα για να τα σώσουν», περιέγραψε.

Σχολιάζοντας την κοινωνική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος, τόνισε: «Αν αφήσουμε τον ρατσισμό να επεκταθεί κανείς δεν είναι ασφαλής».

Τέλος, αναφέρθηκε και στα συναισθήματα της οικογένειάς του: πιστεύει ότι οι δικοί του είναι περήφανοι, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει καθημερινά.