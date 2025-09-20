Σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, η Ελλάδα συγκλονίζεται από τον βίαιο θάνατο του ακτιβιστή και καλλιτέχνη Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Zackie Oh. Το περιστατικό διαδραματίστηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γλάδστωνος, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και περαστικούς, προκαλώντας σοκ στο πανελλήνιο.

Ο 33χρονος Ζακ, ακτιβιστής για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των οροθετικών, μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Λίγα λεπτά αργότερα εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό και επιχείρησε να βγει σπάζοντας τη γυάλινη βιτρίνα. Εκεί δέχθηκε άγριους ξυλοδαρμούς από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν ακόμη πολίτη, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.

Παρά την παρουσία της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο Ζακ έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Το σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης κατέγραψε τη βία και τη σκληρότητα των χτυπημάτων, πυροδοτώντας τεράστια κοινωνική αντίδραση και κύμα διαμαρτυριών.

Ο θάνατος του Ζακ μετατράπηκε σε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Ακτιβιστικές οργανώσεις, καλλιτέχνες, αλλά και χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Zackie», ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και να τεθεί στο προσκήνιο το φαινόμενο του κοινωνικού ρατσισμού.

Μετά από μια μακρά και πολυτάραχη διαδικασία, τον Μάιο του 2022, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και έναν μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καταδικάζοντάς τους σε κάθειρξη 10 ετών. Αντίθετα, οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνταν για υπέρμετρη βία αθωώθηκαν, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου αποτέλεσε σταθμό για την ελληνική κοινωνία, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές πλευρές της: τον στιγματισμό, την ομοφοβία, τη βία απέναντι στους αδύναμους.

Ο Ζακ, μέσα από τη δράση του ως οροθετικός ακτιβιστής και drag performer, είχε μιλήσει ανοιχτά για την αποδοχή, την αγάπη και την ισότητα. Ο θάνατός του ανέδειξε ακόμη πιο έντονα το αίτημα για δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1937: Εκδίδεται το βιβλίο «The Hobbit» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, που θα αποτελέσει σταθμό στη φανταστική λογοτεχνία και θα επηρεάσει γενιές αναγνωστών.

1943: Ξεκινούν οι σφαγές στην Κεφαλλονιά εναντίον των ανδρών της ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, οι οποίοι είχαν παραδοθεί στις γερμανικές δυνάμεις μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο αιματηρά εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα, με περίπου 5.000 Ιταλούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους.

1944: Στη Μάχη του Ρίμινι, η Ελληνική 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει την πόλη εκδιώκοντας τους Γερμανούς. Η ανύψωση της ελληνικής σημαίας στο Ρίμινι συμβολίζει τη μεγάλη συμβολή των Ελλήνων στρατιωτών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1949: Η κυβέρνηση Διομήδη, σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προχωρά σε υποτίμηση της δραχμής, καθώς η χώρα βγαίνει από μια καταστροφική δεκαετία Κατοχής και Εμφυλίου. Η υποτίμηση αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στην ενίσχυση των εξαγωγών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη μεταπολεμική περίοδο οικονομικής ανασυγκρότησης.

1951: Η Πολεμική Αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριωθούμενα αεροσκάφη, δύο Lockheed T-33, που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η παραλαβή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής των jet στην Ελλάδα.

1964: Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητά την προφυλάκιση ανώτατων στελεχών της Χωροφυλακής, με βαριές κατηγορίες για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Η υπόθεση αυτή αποτελεί σημείο καμπής στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.

1971: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η θρυλική ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία», που θα μείνει στην ιστορία για τον ρεαλισμό της και το ζεϊμπέκικο που σημάδεψε γενιές.

1973: Η Παναχαϊκή κερδίζει 2-1 την αυστριακή Γκράτσερ για την πρώτη φάση του Κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, γράφοντας ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γεννήσεις

1934 – Λέοναρντ Κοέν (Leonard Cohen), Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, ποιητής και συγγραφέας, παγκόσμιο σύμβολο της μπαλάντας και του λυρισμού. Ξεκίνησε ως ποιητής και μυθιστοριογράφος πριν στραφεί στη μουσική το 1967, παρουσιάζοντας αριστουργήματα όπως «Suzanne», «So Long, Marianne» και το εμβληματικό «Hallelujah». Στα έργα του εξερεύνησε θέματα αγάπης, πνευματικότητας, μελαγχολίας και κοινωνικού προβληματισμού. Τιμήθηκε με βραβεία, όπως Grammy και είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame, αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα στην παγκόσμια τέχνη.

1950 – Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray), Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός με χαρακτηριστικό αυτοσχεδιαστικό χιούμορ, που ξεκίνησε από το «Saturday Night Live» και καθιερώθηκε ως pop icon της κινηματογραφικής κωμωδίας. Έγινε γνωστός μέσα από ταινίες όπως «Ghostbusters», «Η μέρα της μαρμότας» και «Χαμένοι στη μετάφραση» (Χρυσή Σφαίρα & BAFTA), ενώ συνδυάζει το κωμικό με το δραματικό ύφος, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα σε νεότερους δημιουργούς και θεατές.

1947 – Στίβεν Κινγκ (Stephen King), Αμερικανός συγγραφέας και «βασιλιάς του τρόμου», με περισσότερα από 65 μυθιστορήματα και 200 διηγήματα που έχουν πουλήσει πάνω από 350 εκατομμύρια αντίτυπα. Τα έργα του εξερευνούν τον φόβο και τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής, με εμβληματικούς τίτλους όπως «Carrie», «Shining», «It» και «The Green Mile». Πολλά από τα βιβλία του έγιναν επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ ο ίδιος τιμήθηκε με πλήθος βραβείων για τη συμβολή του στη σύγχρονη λογοτεχνία.

Θάνατοι

1860 – Άρθουρ Σοπενχάουερ (Arthur Schopenhauer), Γερμανός φιλόσοφος και «φιλόσοφος του πεσιμισμού», από τους κορυφαίους στοχαστές του 19ου αιώνα. Θεμελίωσε τη θεωρία της «βούλησης» ως οντολογικής αρχής του κόσμου στο έργο «Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση», τονίζοντας ότι η ζωή διέπεται από ανεξέλεγκτες επιθυμίες και οδύνη. Επηρέασε βαθιά τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τη ψυχολογία, ενώ η σκέψη του θεωρείται πρόδρομος της υπαρξιστικής και ψυχαναλυτικής θεωρίας.

2018 – Ζακ Κωστόπουλος, Έλληνας ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, των οροθετικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γνωστός και ως drag performer Zackie Oh. Δολοφονήθηκε βίαια στην Ομόνοια στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, υπόθεση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και ανέδειξε ζητήματα αυτοδικίας, έμφυλης βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η δημόσια δράση του και ο τραγικός θάνατός του παραμένουν σύμβολα αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Ιωνάς

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Ημέρα Μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη

Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών